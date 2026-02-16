وزير العدل يؤكد حرصه على استمرار التعاون مع مجلس القضاء الأعلى دعما لكفاءة المنظومة

استقبل اليوم المستشار محمود الشريف وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي الوزير مهام منصبه، وذلك بحضور مساعد أول الوزير، وعددٍ من مساعدي الوزير.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، مُعربًا عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس روح التعاون بين سلطات الدولة ومؤسساتها وتسهم في ترسيخ دعائم العدالة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للمستشار وزير العدل، بدوام التوفيق والسداد، مُثمنًا الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم وتطوير منظومة التقاضي.



وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل حرصه على استمرار التعاون مع مجلس القضاء الأعلى؛ دعمًا لكفاءة المنظومة القضائية، وارتقاءً بأدائها، وتطويرًا لآليات العمل بها، على نحوٍ يصون الحقوق ويُعلي سيادة القانون.