الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة

التقى الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.

وأكد الملك عبد الله، خلال الاجتماع- الذي عُقد في مقر الحكومة البريطانية - عمق العلاقات الأردنية البريطانية، والتزام المملكة بتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.

وسلَّط الضوء على أهمية تضافر الجهود في المجالين الدفاعي والعسكري؛ لخدمة المصالح المشتركة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيدا باستضافة المملكة المتحدة لجولة جديدة من اجتماعات العقبة غدا.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد الملك عبد الله رفض الأردن للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ المستوطنات وفرض السيادة على الضفة الغربية.

وبشأن قطاع غزة، شدد العاهل الأردني على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق؛ للتخفيف من معاناة المدنيين.

كما أكد على أهمية دعم جهود سوريا؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أهمية الشراكة الأردنية البريطانية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأعرب عن التزام بلاده بتوطيد العلاقات الثنائية في جميع القطاعات.