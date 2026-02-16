قصة مؤثرة.. أسورة تقود فلسطينية للعثور على طفلتها بمصر بعد عامين من الاختفاء

كشفت سندس الكرد سيدة فلسطينية، تفاصيل عثورها على ابنتها بعد عامين من الفراق والسر في أسورة الولادة .



وقالت سندس الكرد في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" في 2023 تم استهداف منزلنا في غزة وكنت حامل في الشهر الثامن وكنت مصابة إصابة خطيرة ".

وتابعت سندس الكرد :" بعد إصابتي تم إجراء عملية ولادة قيصرية لي لإخراج الطفلة وتم إدخال ابنتي للعناية المركزة لأن حالتها الصحية انت صعبة ".



واكملت سندس الكرد :" ابنتي كانت ضمن مجموعة من الاطفال الخدج الذين تم نقلهم إلى مصر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة ".

ولفتت سندس الكرد :" بعد سنة من البحث عن ابنتي تم التعرف على ابنتي في إحدى مستشفيات مصر وتعرفوا عليها من خلال أسورة الولادة وكان مكتوب عليها سندس الكرد ".