إنقاذ رضيع عمره يومين بجراحة دقيقة دون فتح الصدر ببنها

نجح فريق قسم جراحة الأطفال بـمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في إجراء واحدة من أدق جراحات حديثي الولادة، بعدما تمكن من إنقاذ رضيع عمره يومان فقط كان يعاني من انسداد مريئي خلقي معقد، باستخدام تقنيات المنظار الجراحي الحديثة دون اللجوء للجراحة التقليدية.



وأكد الفريق الطبي أن العملية مثلت تحديا بالغ الدقة لصغر حجم المريض، حيث أُجريت عبر فتحات جراحية لا تتجاوز 3 مم، ما ساعد على تقليل المضاعفات والحفاظ على الشكل الطبيعي للقفص الصدري.

وعقب الجراحة نقل الطفل إلى حضانات المبتسرين تحت متابعة مكثفة، قبل أن يغادر المستشفى بصحة جيدة بعد نجاح الرضاعة الطبيعية، في إنجاز يعكس تطور الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.