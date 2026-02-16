قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
محافظات

إنقاذ رضيع عمره يومين بجراحة دقيقة دون فتح الصدر ببنها

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة
إبراهيم الهواري

نجح فريق قسم جراحة الأطفال بـمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في إجراء واحدة من أدق جراحات حديثي الولادة، بعدما تمكن من إنقاذ رضيع عمره يومان فقط كان يعاني من انسداد مريئي خلقي معقد، باستخدام تقنيات المنظار الجراحي الحديثة دون اللجوء للجراحة التقليدية.


وأكد الفريق الطبي أن العملية مثلت تحديا بالغ الدقة لصغر حجم المريض، حيث أُجريت عبر فتحات جراحية لا تتجاوز 3 مم، ما ساعد على تقليل المضاعفات والحفاظ على الشكل الطبيعي للقفص الصدري.
وعقب الجراحة نقل الطفل إلى حضانات المبتسرين تحت متابعة مكثفة، قبل أن يغادر المستشفى بصحة جيدة بعد نجاح الرضاعة الطبيعية، في إنجاز يعكس تطور الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

القليوبية طفل مستشفى الاطفال محافظة القليوبية إنقاذ طفل

