حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس بارد ليلًا، وانخفاض في درجات الحرارة على شمال الصعيد بقيم تتراوح من (5 إلى 6 درجة).

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (%20 تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية - شماليةغربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 13

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 23 12

المنصورة 24 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 22 15

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 13

العريش 24 11

رفح 22 13

رأس سدر 21 12

نخل 20 11

كاترين 20 04

الطور 22 13

طابا 22 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 14

الإسكندرية 23 13

العلمين 23 13

مطروح 22 12

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 22 13

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 18

حلايب 27 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 31 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 24 13

بني سويف 24 12

المنيا 25 08

أسيوط 25 09

سوهاج 26 10

قنا 29 14

الأقصر 28 12

أسوان 33 16

الوادي الجديد 29 08

أبوسمبل 31 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 24

المدينة المنورة 35 18

الرياض 27 10

المنامة 24 17

أبوظبي 29 19

الدوحة 28 16

الكويت 27 11

دمشق 19 07

بيروت 19 16

عمان 18 09

القدس 17 10

غزة 21 15

بغداد 28 12

مسقط 27 22

صنعاء 25 04

الخرطوم 39 24

طرابلس 20 14

تونس 17 12

الجزائر 18 11

الرباط 19 09

نواكشوط 32 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 15 08

إسطنبول 18 07

إسلام آباد 25 10

نيودلهي 29 17

جاكرتا 29 24

بكين 13 03-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 11 05

أثينا 16 09

روما 16 04

باريس 09 02

مدريد 16 06

برلين 02 03-

لندن 08 02

مونتريال 03 02-

موسكو 09- 20-

نيويورك 07 02

واشنطن 11 03

أديس أبابا 26 12