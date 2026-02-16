وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر المتحف المصري الكبير، الدكتورة لينا مندوني وزيرة الثقافة بجمهورية اليونان والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية الحالية إلى مصر، وبحضور Nikolaos PAPAGEORGIOU سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية.

تعاون مصرى يوناني في مجال الآثار

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال الآثار، وآليات دعم أوجه الشراكة الثنائية فيما يتعلق بصون وحماية التراث الثقافي.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالوزيرة اليونانية والوفد المرافق لها، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي شهدها خلال زيارته الأخيرة للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة، مثمناً على ما تضمنه هذا الاجتماع الوزاري من مناقشات مثمرة وتبادلاً للحوار والرؤى بين الدول الأعضاء بما يُسهم في دعم جهود حماية التراث الثقافي للشعوب.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين مصر واليونان والتي تمثل أساساً قوياً لدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة مجال التراث والآثار.





وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية والإدارة المنوطة بالآثار في وزارة الثقافة اليونانية، وذلك بهدف التعاون في مجال الحفائر الأثرية، إلى جانب تبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وإدارة متاحف الآثار المختلفة وخاصة تجربة المتحف المصري الكبير، لتطوير المتحف القومي باليونان.

وتناول اللقاء أيضاً مناقشات حول التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز التنسيق المشترك لاسترداد الآثار التي خرجت من البلدين بطرق غير شرعية.

كما تم بحث آليات التعاون لتنفيذ التوصيات الواردة في إعلان أثينا 2025 الصادر عن الاجتماع التاسع لمنتدى الحضارات والذي استضافته اليونان في ديسمبر الماضي.

وعقب ذلك، قامت الدكتورة لينا مندوني وزيرة الثقافة لجمهورية اليونان والوفد المرافق لها بجولة بالمتحف المصري الكبير، زاروا خلالها الدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعات توت عنخ آمون.

كما رافق الوزير، وزيرة الثقافة اليونانية والوفد المرافق لها، إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وقد شارك في الحضور من جانب وزارة السياحة والآثار كل من الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور هاني الطيب المٌشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، والسيد أشرف محي مدير عام آثار الجيزة.

كما حضر من جانب وزارة الثقافة اليونانية الدكتورة Anna PANAGIOTAREA المستشارة السياسية بالوزارة، وOlympia VIKATOU المدير العام للآثار والتراث الثقافي بالوزارة، و Vasileios XIROS المستشار الدبلوماسي، و Eirini STAIKOPOULOU مسئولة الإعلام بالوزارة،

و Athanasios LEOUSIS مستشار أول ونائب رئيس البعثة بسفارة اليونان في القاهرة، وIoannis Melachrinoudis ملحق بالسفارة.

