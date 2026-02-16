إحساس يوجع | مفيدة شيحة تنهار مع اقتراب رمضان

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن اشتياقها لأسرتها، وبالتحديد والدتها ووالدها، مع بداية شهر رمضان والتجمعات العائلية، مشيرة إلى شعورها بالحزن رغم أجواء الفرحة.

مفتقدة تجمعات زمان وأهلي وأقاربي

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات"، المذاع عبر قناة النهار وان مساء الاثنين، قائلة :"على قد ما أنا فرحانة بشهر رمضان، على قد ما بداخلي حزن بسيط، لأني مفتقدة تجمعات زمان وأهلي وأقاربي، وأمي وأبويا وكلهم قد رحلوا وتوفوا".

فكرت أعمل حاجات لعائلتي وقررت أعمل أعمال الخير

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن : "إحنا مش زي زمان، وبقى في نوع من الاشتياق وهذا إحساس يوجع، وفكرت إزاي أشيل الإحساس ده، وفكرت أعمل حاجات لعائلتي وقررت أعمل أعمال الخير وسقيا الماء".

وأكملت مفيدة شيحة، أن : "محتاجة أفكار منكم لأعمال صالحة في شهر رمضان، وبردو هم كانوا موجودين بينا، والحزن موجود".

