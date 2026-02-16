صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة

أفادت صحيفة “كاثميريني” اليونانية، اليوم الإثنين، بأن اليونان ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة المقرر عقده في واشنطن بصفة "مراقب"، مُوضحة أن نائب وزير الخارجية هاري ثيوهاريس سيمثل البلاد في هذا الحدث.

ونوهت الصحيفة بأن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، سيكون في زيارة إلى الهند خلال فترة انعقاد الاجتماع.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الافتتاحي الأول لـ "مجلس السلام" المخصص لغزة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الخميس المقبل، الموافق 19 فبراير 2026.

ويُتوقع حضور وفود من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك رؤساء دول ومسؤولون من مصر، والسعودية، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا.

قبرص تشارك في اجتماع مجلس السلام حول غزة

ويُشار إلى أن قبرص أعلنت، أمس الأول، السبت، أنها ستشارك أيضًا في الاجتماع نفسه كـ"مراقب".