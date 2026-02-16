قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

صفاء نوار
صفاء نوار
صفاء نوار

كل عام وأنتم بخير .. أيام قلائل تفصلنا عن شهر رمضان المبارك شهر الخير والقرأن والتكافل والإنسانية والعمل في سبيل إسعاد الناس وجعل البيوت مستورة. 

اعتدت منذ تخرجي وعملي مع استاذي عملاق الصحافة العربية مصطفي أمين ان يكون شهر رمضان بالنسبة لي هو شهر العمل والاجتهاد أجوب المحافظات والقري والنجوع ابحث عن حالات ليلة القدر المستحقة للمساعدة هناك تعلمت مبادئ العمل الإنساني وان رمضان هو شهر التكافل . 

تذكرت كل هذا وانا أحضر مؤتمر إعلان الاستراتيجية الجديدة لـ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية شاملة قبل ٤ سنوات ، لنري النتائج والثمار منذ اول يوم الي ان اصبح أكبر اعمده العمل الاهلي في مصر.

كانت الصورة داخل المؤتمر مختلفة تمامًا عن ليلة القدر ولست وحدك التي اعتبرها اول مؤسسة اهليه للعمل الخيري تتحري الدقة وتبحث معدلات الفقر وحالات القري وايها الأكثر احتياجا كنا نعتمد علي الأرقام بما اننا نتبع مؤسسة صحفية هي مؤسسة أخبار اليوم .

لكن بلا خرائط، وبلا أدوات قياس حقيقية. ما سمعته في المؤتمر كان إعلان انتقال من مرحلة "رد الفعل" إلى مرحلة "الإدارة العلمية للتكافل".

الاجتماع كان مكثفًا، وكلمات مثل مرصد بيانات،  عداد رقمي للإنجازات، منع ازدواجية المنفعة، و حوكمة الموارد. لغة جديدة تدخل العمل الخيري بقوة. 

وخلال المناقشات الساخنة تحدث حاتم متولي وكيل الامانه الفنية للتحالف  بأن تمويل إعداد الاستراتيجية جاء بدعم النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة التسويق والإعلام بالتحالف، بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات مطولة حضرتها جميعا وكنت شاهدا علي حجم العمل والجهد المبذول للوصول الي هذه الاستراتيجية، التي ستعيد تنظيم العمل الاهلي بالكامل.

خرجت بعدها لأتابع الاستعدادات على الأرض داخل مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، باعتبارها أحد الكيانات الفاعلة تحت مظلة التحالف. هناك، قابلت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف مع سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي وشاهدت كيف تتحول الأرقام إلى مشهد يومي رائع لآلاف المتطوعين يساعدون يعبّئون الشنط ويوزعونها ويساعدون اهالينا بطريقة إنسانية جميلة وكريمة.

350 ألف شنطة رمضانية يتم تجهيزها تضم أكثر من 11 سلعة أساسية تكفي الأسرة المكونة من أربعة أو خمسة أفراد طوال الشهر الكريم. عملية التعبئة منظمة، والمراجعة دقيقة، كشوف مسجلة ونظام إلكتروني يضمن العدالة والانضباط.

ما لفت انتباهي أن الدولة تفتح كل السبل للعمل الاهلي ، والتحالف ينسق، والمؤسسات الخيرية تتحرك وفق إطار منظم ودون تدخلات . هذا التكامل هو ما يمنح العمل الأهلي قوته الحقيقية، ويجعله جزءا أصيلًا من الحماية الاجتماعية، ويارب دايما متجمعين في الخير . 

كل عام وأنتم في تكافل ومحبة وعمل واجتهاد في سبيل إسعاد أهل بلدنا الطيبين.

شهر رمضان المبارك التكافل الإنسانية مصطفي أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد