«حقوق النواب» تبحث مع الخارجية ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2030

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لـ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لـ وزارة الخارجية المصرية.

وشهد اللقاء مناقشة محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030)، في ضوء ما أحرزته الاستراتيجية الأولى من نتائج، وبما يعكس استمرار التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية شاملة تستند إلى أحكام الدستور وسيادة القانون، وتعزز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد رضوان حرص اللجنة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتقوية الضمانات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأمانتها الفنية، لضمان إعداد استراتيجية طموحة تعبر عن أولويات الدولة وتستجيب لتطلعات المواطنين.

من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي ملامح الإعداد الجاري للاستراتيجية الجديدة، موضحًا أن العمل يتم وفق نهج تشاركي يضم مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات، ومعالجة التحديات القائمة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي الاجتماع في سياق استمرار الحوار المؤسسي والتعاون البنّاء بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المختصة، دعمًا لجهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، وترسيخ مسار التنمية الشاملة والمستدامة.