إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف

قررت المحكمة الاقتصادية، إيقاف تنفيذ عقوبة حبس الاعب أحمد حسام ميدو، شهرًا في قضية سب وقذف.



وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس اللاعب السابق ومقدم البرامج أحمد حسام ميدو لمدة شهر، وكفالة لوقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعي بالحق المدني، في دعوى السب والقذف المقامة ضده.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين، اتهم فيه "ميدو" بارتكاب جريمة السبّ والقذف العلني عبر وسائل الإعلام، على خلفية تصريحات اعتبرها المدعي تمس سمعته وتتنافى مع القيم.

ويعد هذا الحكم أول درجة، ويجوز الاستئناف عليه من قبل دفاع "ميدو" خلال المدة القانونية.



