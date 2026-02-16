ميدو يدافع عن جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي

دافع احمد حسام ميدو نجم الزمالك عن جماهير الاهلي بعد احداث مباراة الجيش الملكي والاهلي في بطولة دورى ابطال افريقيا .

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس : في حلقة جديدة من مسلسل المثالية الفارغة إعلامنا بيهاجم جمهور #الأهلي علشان رموا أزايز مياه على لاعيبة #الجيش_الملكي بيحاولوا يحولوا جمهور الكورة لجمهور تنس بمزاجهم!! فرقة جمهورها شتم لاعيبتي ورماها بالأزايز والماتش اتلعب في #المغرب في وسط أجواء إرهابية كلنا تابعناها!! عايزين من الجمهور لما الفرقة دي تيجي ملعبي أعمل ايه معاهم؟ ارمي عليهم بوكيهات ورد ودباديب بمناسبة أنا لا بشيد باللي عمله جمهور الاهلي ولا بدينه ولكن اللي عمله الجمهور كان متوقع وإلا يبقوا جمهور من اللي بيسهر للفجر يستنى #سابالينكا

وقد أعرب الاتحاد الافريقي “كاف” عن استيائه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، والتي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها وسيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.