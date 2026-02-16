2 مارس.. محاكمة سارة خليفة في اتهامها بتصوير شاب داخل غرفة نومها

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة الجديدة، جلسة 2 مارس لنظر أولى جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة في اتهامها بتصوير شاب داخل غرفة نومها في التجمع.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة لجلسة 28 فبراير.

سارة خليفة

وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم اطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جديه في تلك القضية.