تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
ارتفعت أسعار الدواجن بالبورصة والأسواق اليوم الأحد، بالتزامن مع دخول شهر رمضان والأعياد ، حيث يزيد الإقبال على الشراء والتخزين. 

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

وعادت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 5  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 100 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 110 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 125  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  230 لـ 250 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

القبض على سماسرة الدواجن

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن التحقيقات كشفت بعد الاستناد إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.

كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.

الدواجن أسعار الدواجن البيض أسعار البيض البانيه سعر البانيه

