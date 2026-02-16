تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها النسخة الأحدث من ZS التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمج، مع سعر يبلغ 65,900 ريال للفئة القياسية.

أبعاد إم جي ZS

تعتمد السيارة على أبعاد بطول إجمالي 4,430 مم، فيما يصل العرض إلى 1,818 مم، مع ارتفاع قدره 1,635 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,610 مم.

أداء ومحرك إم جي ZS

تتوفر إم جي ZS من خلال 3 فئات مختلفة التجهيز، جميعها بنظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرارCVT، حيث تعتمد الفئة الأولى على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 112 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 148 نيوتن متر، أما الفئتان الأعلى فتقدم بمحرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة تبلغ 168 حصاناً وعزم أقصى يصل إلى 275 نيوتن متر.

تجهيزات إم جي ZS

تقدم السيارة إم جي ZS بشاشة معلومات وترفيه مركزية بقياس 12.3 بوصة في بعض الفئات، مع دعم أنظمة ربط الهواتف الذكية Apple CarPlay وAndroid Auto إلى جانب تقنية البلوتوث.

كما تتوفر لوحة عدادات رقمية بالكامل بالمقاس ذاته في الفئة العليا، ويتباين النظام الصوتي بين 4 و6 سماعات بحسب الفئة، إضافة إلى توزيع عدة منافذ USB في الأمام والخلف، وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية.

تقنيات الحماية والأمان

تضم السيارة قائمة أنظمة للسلامة تتضمن 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

كما تتوفر تقنيات مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ومساعد النزول من المنحدرات، وأنظمة التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله، ومراقبة النقطة العمياء.

وتشمل التجهيزات أيضاً التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، مع حساسات خلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

أسعار إم جي ZS 2025 في السعودية

تبدأ أسعار ZS موديل 2025 من 65,900 ريال للفئة STD، بينما يبلغ سعر فئة COM نحو 74,900 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزاً LUX فتتوفر بسعر يصل إلى 83,500 ريال.