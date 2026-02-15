قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر  حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 15 فبراير 2026، لتواصل موجة الهبوط التي سيطرت على أداء المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، في ظل ارتباط الأسعار بالتحركات العالمية وسعر صرف الدولار.

500 جنيه تراجع| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب انخفاضًا جديدًا يقدر بنحو 60 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، في استمرار لمسار نزولي بدأ منذ مطلع الأسبوع، حيث فقد الذهب ما يقارب 230 جنيهًا من قيمته خلال فترة قصيرة، ما أعاد الجدل مجددًا حول توقيت الشراء المناسب، خاصة مع اقتراب مواسم مهمة.

تراجع الجنيه الذهب 500 جنيه دفعة واحدة

وكان الجنيه الذهب من أكثر المتأثرين بتراجع الأسعار، إذ خسر نحو 500 جنيه دفعة واحدة، ليعكس حجم الضغط الواقع على السوق، سواء من ناحية الطلب أو التغيرات السريعة في الأسعار العالمية، وهو ما دفع شريحة من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح الرؤية.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

وبحسب متوسط الأسعار المتداولة اليوم بمحلات الصاغة في مصر، جاءت أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية على النحو التالي:

عيار 24:
7655 جنيهًا للبيع – 7625 جنيهًا للشراء
ويُعد الأعلى من حيث النقاء، ويفضله المستثمرون لأغراض الادخار طويل الأجل.

عيار 22:
7020 جنيهًا للبيع – 6990 جنيهًا للشراء
ويحقق توازنًا بين الجودة والسعر.

عيار 21:
6700 جنيه للبيع – 6670 جنيهًا للشراء
وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية والأكثر ارتباطًا بحركة البيع والشراء اليومية.

عيار 18:
5745 جنيهًا للبيع – 5715 جنيهًا للشراء
ويستخدم على نطاق واسع في المشغولات الذهبية الحديثة.

عيار 14:
4465 جنيهًا للبيع – 4445 جنيهًا للشراء
ويُقبل عليه محدودو الدخل بسبب انخفاض تكلفته.

عيار 12:
3830 جنيهًا للبيع – 3810 جنيهًا للشراء
وهو من الأعيرة الأقل انتشارًا داخل السوق.

الجنيه الذهب والأونصة اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53600 جنيه للبيع و53360 جنيه للشراء، بعد التراجع الأخير الذي أفقده حوالي 500 جنيه، بينما بلغ سعر الأونصة محليًا نحو 238165 جنيهًا للبيع و237100 جنيه للشراء.

أما عالميًا، فقد سجلت الأونصة بالدولار نحو 5043.09 دولار، في ظل استمرار حالة التذبذب بالأسواق الدولية، وترقب المستثمرين لأي قرارات اقتصادية مؤثرة قد تعيد تشكيل اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد متعاملون بسوق الذهب أن المرحلة الحالية تتسم بالحذر الشديد، سواء من جانب الراغبين في الادخار أو المقبلين على الشراء للزينة، خاصة مع التغيرات السريعة في الأسعار، ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي قرار.

 

