500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 15 فبراير 2026، لتواصل موجة الهبوط التي سيطرت على أداء المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، في ظل ارتباط الأسعار بالتحركات العالمية وسعر صرف الدولار.



سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب انخفاضًا جديدًا يقدر بنحو 60 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، في استمرار لمسار نزولي بدأ منذ مطلع الأسبوع، حيث فقد الذهب ما يقارب 230 جنيهًا من قيمته خلال فترة قصيرة، ما أعاد الجدل مجددًا حول توقيت الشراء المناسب، خاصة مع اقتراب مواسم مهمة.



تراجع الجنيه الذهب 500 جنيه دفعة واحدة

وكان الجنيه الذهب من أكثر المتأثرين بتراجع الأسعار، إذ خسر نحو 500 جنيه دفعة واحدة، ليعكس حجم الضغط الواقع على السوق، سواء من ناحية الطلب أو التغيرات السريعة في الأسعار العالمية، وهو ما دفع شريحة من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح الرؤية.



أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

وبحسب متوسط الأسعار المتداولة اليوم بمحلات الصاغة في مصر، جاءت أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية على النحو التالي:

عيار 24:

7655 جنيهًا للبيع – 7625 جنيهًا للشراء

ويُعد الأعلى من حيث النقاء، ويفضله المستثمرون لأغراض الادخار طويل الأجل.

عيار 22:

7020 جنيهًا للبيع – 6990 جنيهًا للشراء

ويحقق توازنًا بين الجودة والسعر.

عيار 21:

6700 جنيه للبيع – 6670 جنيهًا للشراء

وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية والأكثر ارتباطًا بحركة البيع والشراء اليومية.

عيار 18:

5745 جنيهًا للبيع – 5715 جنيهًا للشراء

ويستخدم على نطاق واسع في المشغولات الذهبية الحديثة.

عيار 14:

4465 جنيهًا للبيع – 4445 جنيهًا للشراء

ويُقبل عليه محدودو الدخل بسبب انخفاض تكلفته.

عيار 12:

3830 جنيهًا للبيع – 3810 جنيهًا للشراء

وهو من الأعيرة الأقل انتشارًا داخل السوق.

الجنيه الذهب والأونصة اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53600 جنيه للبيع و53360 جنيه للشراء، بعد التراجع الأخير الذي أفقده حوالي 500 جنيه، بينما بلغ سعر الأونصة محليًا نحو 238165 جنيهًا للبيع و237100 جنيه للشراء.

أما عالميًا، فقد سجلت الأونصة بالدولار نحو 5043.09 دولار، في ظل استمرار حالة التذبذب بالأسواق الدولية، وترقب المستثمرين لأي قرارات اقتصادية مؤثرة قد تعيد تشكيل اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد متعاملون بسوق الذهب أن المرحلة الحالية تتسم بالحذر الشديد، سواء من جانب الراغبين في الادخار أو المقبلين على الشراء للزينة، خاصة مع التغيرات السريعة في الأسعار، ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي قرار.