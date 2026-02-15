وائل جمعة يفتح النار على ييس توروب ويتهمه بتراجع أداء بن رمضان

انتقد وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للقلعة الحمراء، مؤكدا أنه السبب وراء تراجع أداء اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية "تورب السبب فى الأداء الباهت لبن رمضان لانه أبعده عن الملعب لفترة طويلة، دلوقتي عايز تخليه يشارك وينتج بسرعة، وده غلط وصعب جدًا" .

وأضاف "في نوعية من اللاعبين تحب المشاركة بإستمرار علشان تجيب أفضل مستوياتها، ومحمد علي بن رمضان تأثر بسبب غيابه لمدة طويلة».

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.