3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا

محمد البدوي

تصدّر ملف الصحة أولويات الحزمة الاجتماعية الجديدة، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية بشكل فوري، مع سرعة التعامل مع الحالات الحرجة دون تأجيل، في خطوة تستهدف تخفيف المعاناة عن المرضى وتسريع وتيرة العلاج.

مساندة الفئات الأكثر احتياجًا

وكشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية غير تقليدية لدعم المواطنين، مؤكدًا تخصيص 40 مليار جنيه لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، تقديرًا لتحملهم التحديات الاقتصادية.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن الدولة رصدت 15 مليار جنيه لاستكمال 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب تخصيص 3 مليارات جنيه للإسراع بإدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لتطبيقها اعتبارًا من أبريل المقبل، نظرًا لكونها من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

صرف دعم نقدي مباشر

وأضاف أن الحزمة تتضمن صرف دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة، يُصرف على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، بواقع 5 ملايين أسرة من مستفيدي «تكافل وكرامة» و10 ملايين من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

