الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزير العمل يعتمد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز مزاياهم بالقانون

معتز الخصوصي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية ، اعتمد وزير العمل صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى "الوزارة".

حيث من المقر البدء في صرف المنحة من مكاتب البريد من بعد غد الثلاثاء ولمدة شهر ، ويستفيد منها 221 ألف عامل في 27 محافظة بواقع 1500 جنيه لكل عامل.

واعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221,103 ألف  عاملً موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية..حيث تقرر البدء في صرف المنحة من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17-2-2026، ولمدة شهر ،وذلك عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وتُعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي،والذي يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بهدف تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية مع حلول الشهر الفضيل.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز المزايا الممنوحة للعمالة غير المنتظمة طبقا لقانون العمل.

إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة

وطبقا لقانون العمل تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:

صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.

دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.

توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.

دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.

تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.

الرئيس السيسي الفئات الأولى بالرعاية منحة رمضان وزير العمل مكاتب البريد

