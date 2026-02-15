سعر الذهب مساء اليوم الأحد 15-2-2026.. انخفاض 10 جنيهات

أظهر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-2-2026؛ تراجعًا طفيفًا داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

فقد الذهب مساء اليوم ما يقارب من 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه في منتصف التعاملات.

انخفاض المعدن الأصفر

وعلي مدار اليوم فقد الذهب ما يقارب من 70 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم نحو 6700 جنيه .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 7657 جنيه للشراء.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيه للبيع و 7019 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء .

سعر أوقية الذهب

سجلت أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5043 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمية

ارتفع الذهب بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عقب بيانات تضخم معتدلة، فيما استغل بعض المستثمرين موجة البيع الحادة يوم الخميس لشراء المعدن عند مستويات أقل.

التضخم الأميركي جاء معتدلاً نسبياً في مطلع العام، ما هدّأ المخاوف من قفزة أكبر وعزز التوقعات بأن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في يناير

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد صدور البيانات، فيما سعّر متداولو عقود المبادلة احتمالات بنحو 50% لخفض ثالث للفائدة بحلول ديسمبر. وساعد ذلك المعدن النفيس على الارتفاع بما يصل إلى 2.3%. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب غير المُدرّ للعائد من انخفاض أسعار الفائدة.

المحركات الرئيسية لـ سعر الذهب

رهانات خفض الفائدة: تزايدت التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.