مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات

أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأجور في الوسط الصحفي تعاني من تدني كبير، موضحًا تجربته الشخصية بالقول: “مرتبي في الأهرام بعد سنوات طويلة لا يعكس صعوبة العمل والمجهود المبذول، والبدلات المخصصة للملابس والمراجع أو التكنولوجيا غير كافية”.

وخلال برنامج على مسئوليتي، أشار موسى إلى أن مرتبات الصحفيين من بين الأدنى في الدولة، مؤكداً ضرورة إتاحة فرص للشباب وضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة أن بعض الموظفين المؤقتين يعملون لسنوات دون استقرار.

كما انتقد موسى توقف التعيينات في المؤسسات الإعلامية، مشددًا على أهمية التعاون بين رؤساء الهيئات ووزير الإعلام والحكومة لتوفير انطلاقة جديدة، قائلاً: “هناك أشخاص ينتظرون منذ سنوات، ومن المهم أن يتم حل هذه المشكلة فورًا”.