الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

يبحث المواطنون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تحذيرات من نشاط الرياح وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارا نهارا على أغلب الأنحاء، ومائلا للبرودة ليلا، في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الدافئة.

أتربة ورياح مثيرة للرمال

وتوقعت الأرصاد ظهور أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الصحراوية والمكشوفة.

فرص سقوط أمطار

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، قد تمتد خلال ساعات الليل إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مشيرة إلى أن شدة الأمطار قد تصل إلى متوسطة أحيانا على بعض المناطق بنسبة حدوث 20% وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، حيث تسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

وفي محافظات الصعيد، تسجل سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، بينما تصل في أسوان إلى 34 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.



وتدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أثناء القيادة في المناطق المعرضة للأتربة أو انخفاض الرؤية، مع توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.