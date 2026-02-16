قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

بدأت إدارة الزمالك خطوات تنفيذ مشروع جديد يستهدف إخلاء الممر التابع للنادي والمطل على شارع جامعة الدول، تمهيدًا لتحويله إلى ممر تجاري يستغل لإدخارات مالية لصالح النادي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية داخل النادي، ومنع إهدار أي مساحة غير مستثمرة، وذلك في ظل السعي لتوفير موارد مالية إضافية تُسهم في دعم النشاط الرياضي والخدمات المقدمة للأعضاء.

وحسبما علم صدي البلد، ستعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الهندسية والتجارية للممر، تمهيدًا لجذب الشركاء والمستثمرين الذين سيشاركون في تطوير المنطقة وتحويلها إلى مكان تجاري يُحقق عائدًا مستدامًا للنادي في المستقبل.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة إدارة النادي للتوازن المالي وتوسيع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النشاط الرياضي، في ظل التحديات المالية التي تواجه أندية كرة القدم في السنوات الأخيرة.

الزمالك نادي الزمالك جامعة الدول العربية

