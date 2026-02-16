اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إلى المرافعة في محاكمة 71 متهما في القضية رقم 3768 لسنة 2025، جنايات التجمع، المعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أنه في غضون الفترة من عام 2020، وحتى 5 يناير من عام 2021، تولى المتهمون الأول وحتى السابع، قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها “الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الثامن وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، وَوُجِّهَ للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.