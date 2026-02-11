بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية

أجرى المستشار وائل عزت التوني، وتحت إشراف المستشار محمد حامد وكيل المكتب بالنيابة الإدارية معاينةً شاملة لمقبرة (خنتي - كا) الأثرية بمنطقة آثار سقارة، بمحافظة الجيزة، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ واستكمالًا للتحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض.

كان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، قد رَصَدَ ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة من سرقة لوحة أثرية حجرية من داخل المقبرة، وبفحص الواقعة وعرضها على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وكانت قد كلفت النيابة الجهة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص الواقعة، والتي رافقت المستشار وائل عزت التوني، وبمصاحبة قوة أمنية من شرطة السياحة خلال معاينة المقبرة، وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بالآتي:

١) متابعة صدور كافة تقارير الجهات الفنية الخاصة بالواقعة.

٢) مراجعة كافة وسائل التأمين والحماية للمناطق الأثرية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية في التأمين والحماية.

٣) تكثيف إجراءات منظومة التوثيق والتسجيل الأثري لكافة الآثار المصرية فى ضوء توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة للآثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.