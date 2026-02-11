مصلحة الوطن أولا.. أول تصريح لوزير الطيران بعد تجديد الثقة

وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني في مختلف مواقع العمل، مشيدًا بما لمسه من مشاعر صادقة وروح تعاون تعكس قوة الروابط التي تجمع العاملين تحت مظلة أسرة واحدة داخل هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الطيران المدني، في رسالة موجهة للعاملين، أن هذه المشاعر تعكس معدنًا أصيلًا وروحًا وطنية مخلصة، تدفع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني، ووضع مصلحة الوطن في مقدمة الأولويات.

وأشار الحفني إلى ثقته في استمرار مسيرة التنمية والتحديث التي يشهدها القطاع، واستكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة الطيران المدني، من خلال مضاعفة الجهود والعمل بروح الالتزام والإخلاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لزائري مصر وفق أحدث المعايير الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في صناعة النقل الجوي.

وأعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للثقة التي أولتها له القيادة السياسية بتكليفه بمواصلة تحمل مسؤولية هذا القطاع، داعيًا الله أن يوفقه وزملاءه لما فيه الخير للوطن، وأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار.