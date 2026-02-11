قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصلحة الوطن أولا.. أول تصريح لوزير الطيران بعد تجديد الثقة

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني في مختلف مواقع العمل، مشيدًا بما لمسه من مشاعر صادقة وروح تعاون تعكس قوة الروابط التي تجمع العاملين تحت مظلة أسرة واحدة داخل هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الطيران المدني، في رسالة موجهة للعاملين، أن هذه المشاعر تعكس معدنًا أصيلًا وروحًا وطنية مخلصة، تدفع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني، ووضع مصلحة الوطن في مقدمة الأولويات.

وأشار الحفني إلى ثقته في استمرار مسيرة التنمية والتحديث التي يشهدها القطاع، واستكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة الطيران المدني، من خلال مضاعفة الجهود والعمل بروح الالتزام والإخلاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لزائري مصر وفق أحدث المعايير الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في صناعة النقل الجوي.

وأعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للثقة التي أولتها له القيادة السياسية بتكليفه بمواصلة تحمل مسؤولية هذا القطاع، داعيًا الله أن يوفقه وزملاءه لما فيه الخير للوطن، وأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار.

سامح الحفني وزير الطيران اخبار وزارة الطيران

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

الثروة السمكية

تعزيز التعاون المصري-الدنماركي لتطوير المزارع السمكية ودعم الاستدامة الغذائية

وزارة الاتصالات

انطلاق فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا»

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

