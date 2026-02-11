قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

وجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسائل عدة عقب الفوز علي الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المواجهة المقبلة من المرحلة الــ14 للدوري.

وقال توروب إن فريقه عاد للانتصارات من جديد بعد ان توقفت المرحلة الماضية وصالح جماهير ناديه.

واضاف أن اللقاء شهد الدفع بخمسة لاعبين لم يشاركوا في المباراة الماضية، وذلك ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني.

وأوضح أن مهاجمه الانجولي ياسين كامويش جاء من فريق لا يزال في فترة الإعداد، ولذلك يحتاج إلى بعض الوقت، لكنه يتدرب بشكل مميز للغاية ويحتاج فقط إلى مزيد من الانسجام مع زملائه.

وشدد أن اللاعب قدم أداء جيدا لمدة 65 دقيقة، وأتيحت له أكثر من فرصة، موضحا أنه بعد خروجه فضل الدفع بمحمد شريف بدلا من نزول مروان عثمان خوفا من تعرض الأخير للإجهاد.

وقال إن الأهلي يفتقد جهود ثلاثة لاعبين مميزين في خط الهجوم، لكنه يسعى دائما لتعويض الغيابات بالعناصر المتاحة، مشيرا إلى أن مشاركة النجم المخضرم حسين الشحات في لقاء اليوم كانت إيجابية، وقدم أداء مميزا وكان قريبا من تسجيل هدف أو أكثر.

وكشف توروب أن المغربي يوسف بلعمري، لاعب مهم، موضحا أن هناك منافسة بين أربعة لاعبين في مركز الظهير الأيسر.

وذكر أن مشاركة شكري وبلعمري جاءت من أجل منح كوكا الراحة اللازمة والحفاظ عليه من الإجهاد، مؤكدا أن اللاعب المغربي الدولي جيد وذكي ولديه انسجام مميز مع زملائه، وظهرت هذه السمات خلال مشاركته اليوم.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً بهدفين نظيفين على الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي بشكل كامل على معظم فترات المباراة بأنياب هجومية مؤثرة رغم التمركز الدفاعي للمنافس، فلاحت للأهلي العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة ولكنها أهدرت نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

تقدم محمد علي بن رمضان للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 31، وأضاف ياسين مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من استغلال جيد لتمريرة أشرف بن شرقي. 

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 ويتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 10.

النادي الأهلي كرة قدم ببسس توروب الاهلي الاسماعيلي

خالد سليم وهند صبري
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
محافظ الشرقية
