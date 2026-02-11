رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

وجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسائل عدة عقب الفوز علي الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المواجهة المقبلة من المرحلة الــ14 للدوري.

وقال توروب إن فريقه عاد للانتصارات من جديد بعد ان توقفت المرحلة الماضية وصالح جماهير ناديه.

واضاف أن اللقاء شهد الدفع بخمسة لاعبين لم يشاركوا في المباراة الماضية، وذلك ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني.

وأوضح أن مهاجمه الانجولي ياسين كامويش جاء من فريق لا يزال في فترة الإعداد، ولذلك يحتاج إلى بعض الوقت، لكنه يتدرب بشكل مميز للغاية ويحتاج فقط إلى مزيد من الانسجام مع زملائه.

وشدد أن اللاعب قدم أداء جيدا لمدة 65 دقيقة، وأتيحت له أكثر من فرصة، موضحا أنه بعد خروجه فضل الدفع بمحمد شريف بدلا من نزول مروان عثمان خوفا من تعرض الأخير للإجهاد.

وقال إن الأهلي يفتقد جهود ثلاثة لاعبين مميزين في خط الهجوم، لكنه يسعى دائما لتعويض الغيابات بالعناصر المتاحة، مشيرا إلى أن مشاركة النجم المخضرم حسين الشحات في لقاء اليوم كانت إيجابية، وقدم أداء مميزا وكان قريبا من تسجيل هدف أو أكثر.

وكشف توروب أن المغربي يوسف بلعمري، لاعب مهم، موضحا أن هناك منافسة بين أربعة لاعبين في مركز الظهير الأيسر.

وذكر أن مشاركة شكري وبلعمري جاءت من أجل منح كوكا الراحة اللازمة والحفاظ عليه من الإجهاد، مؤكدا أن اللاعب المغربي الدولي جيد وذكي ولديه انسجام مميز مع زملائه، وظهرت هذه السمات خلال مشاركته اليوم.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً بهدفين نظيفين على الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي بشكل كامل على معظم فترات المباراة بأنياب هجومية مؤثرة رغم التمركز الدفاعي للمنافس، فلاحت للأهلي العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة ولكنها أهدرت نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

تقدم محمد علي بن رمضان للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 31، وأضاف ياسين مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من استغلال جيد لتمريرة أشرف بن شرقي.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 ويتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 10.