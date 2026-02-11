بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، إلى رتبة الفريق.

وينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للفريق عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر ، قائد القوات الجوية.



الرتبة: فريق

السلاح: قوات جوية

تاريخ الميلاد: 1969/09/28

تاريخ التخرج: 1990/06/30

الكلية: الجوية

تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية 2026 /2 /11



المؤهلات العسكرية

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان

زمالة كلية الحرب العليا، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية



المناصب القيادية الرئيسية

تولى جميع الوظائف القيادية وصولا لقائد القوات الجوية

الميداليات والأوسمة