بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية
محمد إبراهيم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، إلى رتبة الفريق.

وينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للفريق عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر ، قائد القوات الجوية.


الرتبة: فريق
السلاح: قوات جوية
تاريخ الميلاد: 1969/09/28
تاريخ التخرج: 1990/06/30
الكلية: الجوية
تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية    2026 /2 /11


المؤهلات العسكرية

  • بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية
  • ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان
  • زمالة كلية الحرب العليا، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
     

المناصب القيادية الرئيسية

  • تولى جميع الوظائف القيادية وصولا لقائد القوات الجوية

الميداليات والأوسمة

  • نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية
  • ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر
  • ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو
  • ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء
  • ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية
  • ميدالية 25 يناير
  • ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
  • نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى
  • ميدالية 30 يونيو
  • نوط التدريب من الطبقة الأولى
  • نوط المعركة في المملكة العربية السعودية
  • نوط الخدمة الممتازة
  • نوط العملية الشاملة في سيناء
  • ميدالية اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر 1973
