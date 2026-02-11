رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» من مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وظهر إمام عاشور فى منزله وهو يتابع مبارة الأهلي والاسماعيلي وعلق بايموشن قلب أحمر نال إعجاب متابعيه.

حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.



ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.