سمير صبري: مدبولي يتمتع بذكاء إداري ونجح في إدارة الدولة وسط أزمات معقدة

أكد النائب سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، دعمه للتشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيدًا بشخصيته وقدرته على العمل في ظل ظروف استثنائية.



وقال صبري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رئيس مجلس الوزراء ينفذ رؤية الدولة والقيادة السياسية بكفاءة، مشيرًا إلى أن اختيار شخصيات جديدة ضمن التشكيل الوزاري يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وضمان استمرار تحقيق المستهدفات.



وأضاف أن الحكومة واصلت العمل رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرات الأوضاع في المنطقة على حركة الملاحة بقناة السويس.



وأكد على أن الاقتصاد المصري حقق تطورات ملحوظة، من بينها تسجيل الصادرات أرقامًا غير مسبوقة.



