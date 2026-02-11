قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء

كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات عمل الوزارة في عدد من الملفات والموضوعات، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على متابعة ملفات عمل قطاع الطاقة بشكل مستمر، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع في توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود عصمت، موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وذلك بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادرها المتجددة في مزيج الطاقة، مؤكداً المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع، سعياً لسرعة دخول الطاقات المنتجة من خلاله على الشبكة القومية.

وتناول المهندس محمود عصمت، جهود الوزارة في تنفيذ مختلف الأعمال المتعلقة برفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وإجراء الصيانات والعمرات الدورية اللازمة للتأكد من جاهزيتها، دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، لافتا كذلك إلى جهود التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وما يتم من متابعة لتنفيذ مختلف مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقطاعات الإنتاجية والتنموية.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اللقاء، إلى الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

كما تطرق المهندس محمود عصمت إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، مؤكداً أن مصر تمضي قدماً لتصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، عبر تدعيم الربط القائم، ومواصلة العمل والدراسات للربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

