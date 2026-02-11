القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (سيدتين ، أحد الأشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





