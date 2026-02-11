أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اعتبارًا من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، محذرة من تقلبات جوية تشمل انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة في بعض المناطق، مع توقع ارتفاع تدريجي بدءًا من يوم الجمعة، بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، لتسجل ذروة الحرارة 32 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

أوضحت الخرائط الجوية تكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة والصحراوية.

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاط رياح قد يثير الرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، لا سيما في صحراء مطروح.

وحذرت الأرصاد الجوية مرضى الصدر والجيوب الأنفية من التعرض للغبار والأتربة العالقة، مشددة على ارتداء الكمامة عند الخروج، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الرياح الجانبية والأتربة المثارة.

وفيما يخص الطقس اليوم، سيكون باردًا نسبيًا في الصباح الباكر مع شبورة مائية كثيفة من الساعة 4:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 صباحًا، وقد تؤثر على الرؤية في الطرق السريعة والمناطق الساحلية.

أما خلال النهار، فيكون الطقس دافئًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالصباح، لكنها تظل أقل من المعدل الطبيعي في بعض المناطق.

وفي الليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح باردة مجددًا، خصوصًا في المناطق الداخلية والصعيد، مع استمرار تأثير الشبورة على الطرق الداخلية صباح الخميس.

كما تتفاوت درجات الحرارة على مدار اليوم، فتتراوح في القاهرة الكبرى بين 10 و20 درجة، وفي الإسكندرية بين 11 و18 درجة، وشمال الصعيد بين 10 و22 درجة، وجنوب الصعيد بين 14 و26 درجة، والسواحل الشمالية بين 12 و18 درجة.

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بينما يوجد احتمال لهطول أمطار متفرقة على جنوب مصر، لا سيما في حلايب وشلاتين.

أما حالة البحرين، فستكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على البحر المتوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على البحر الأحمر، ما يستدعي توخي الحذر في الأنشطة البحرية.

وأوصت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الدافئة في الصباح الباكر والمساء، توخي الحذر أثناء القيادة في مناطق الشبورة المائية والطرق الصحراوية، والحذر في الأنشطة البحرية بسبب الرياح والأمواج. وبهذه التوصيات، تهدف الهيئة إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم خلال هذا الأسبوع المتقلب في مصر.