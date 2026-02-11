قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
مباحثات لدفع مزيد من الحركة السياحية السعودية إلى مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد

الطقس
الطقس
إسراء عبدالمطلب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اعتبارًا من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، محذرة من تقلبات جوية تشمل انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة في بعض المناطق، مع توقع ارتفاع تدريجي بدءًا من يوم الجمعة، بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، لتسجل ذروة الحرارة 32 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

أوضحت الخرائط الجوية تكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة والصحراوية.

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاط رياح قد يثير الرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، لا سيما في صحراء مطروح.

وحذرت الأرصاد الجوية مرضى الصدر والجيوب الأنفية من التعرض للغبار والأتربة العالقة، مشددة على ارتداء الكمامة عند الخروج، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الرياح الجانبية والأتربة المثارة.

وفيما يخص الطقس اليوم، سيكون باردًا نسبيًا في الصباح الباكر مع شبورة مائية كثيفة من الساعة 4:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 صباحًا، وقد تؤثر على الرؤية في الطرق السريعة والمناطق الساحلية. 

أما خلال النهار، فيكون الطقس دافئًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالصباح، لكنها تظل أقل من المعدل الطبيعي في بعض المناطق. 

وفي الليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح باردة مجددًا، خصوصًا في المناطق الداخلية والصعيد، مع استمرار تأثير الشبورة على الطرق الداخلية صباح الخميس.

كما تتفاوت درجات الحرارة على مدار اليوم، فتتراوح في القاهرة الكبرى بين 10 و20 درجة، وفي الإسكندرية بين 11 و18 درجة، وشمال الصعيد بين 10 و22 درجة، وجنوب الصعيد بين 14 و26 درجة، والسواحل الشمالية بين 12 و18 درجة. 

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بينما يوجد احتمال لهطول أمطار متفرقة على جنوب مصر، لا سيما في حلايب وشلاتين.

أما حالة البحرين، فستكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على البحر المتوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على البحر الأحمر، ما يستدعي توخي الحذر في الأنشطة البحرية.

وأوصت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الدافئة في الصباح الباكر والمساء، توخي الحذر أثناء القيادة في مناطق الشبورة المائية والطرق الصحراوية، والحذر في الأنشطة البحرية بسبب الرياح والأمواج. وبهذه التوصيات، تهدف الهيئة إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم خلال هذا الأسبوع المتقلب في مصر.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

دار الإفتاء المصرية تنظِّم دورة تدريبية حول الهُوية الدينية وقضايا الشباب لبناء وعي الشباب فكريًّا ودينيًّا

دار الإفتاء تنظم دورة تفاعلية للشباب حول الهوية الدينية ومواجهة التطرف

اللواء الدكتور محمد الغباري

محمد الغباري: فهم القضية الفلسطينية يبدأ من إدراك حقيقتها الجغرافية والتاريخية

الرفق بالحيوان

الأوقاف: أذى الحيوان سلوك يُحاسب عليه الإنسان وليس أمرًا بسيطًا

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

