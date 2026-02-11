آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

في مفاجأة غير متوقعة لمتابعي عالم التكنولوجيا والسيارات، كشفت فيراري عن مقصورة أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، والتي تحمل اسم "Luce".

المثير للدهشة ليس فقط التصميم، بل الفلسفة التي تبناها "جوني آيف" (Jony Ive)، المصمم الأسطوري السابق لشركة آبل والعقل المدبر وراء نجاح "آيفون".

فرغم أنه الرجل الذي جعل اللمس هو الطريقة الافتراضية للتفاعل مع التكنولوجيا، إلا أنه أصر على استبعاد شاشات اللمس الكبيرة من مقصورة فيراري الجديدة، مفضلًا العودة إلى الأزرار والتحكم الفيزيائي التقليدي.

فلسفة جوني آيف: الشاشات للهواتف وليست للقيادة

يرى جوني آيف أن الاعتماد المفرط على الشاشات داخل السيارات يشتت انتباه السائق ويفقده متعة التواصل المباشر مع الآلة، وهو أمر يتنافى مع هوية فيراري التي تركز على تجربة القيادة الحسية.

وبحسب تصريحاته، فإن شاشات اللمس تتطلب تركيزًا بصريًا عاليًا للوصول إلى الوظائف، بينما تتيح المفاتيح الميكانيكية للسائق التحكم في وظائف السيارة دون الحاجة لإبعاد نظره عن الطريق.

لذا، جاءت مقصورة "فيراري Luce" بمزيج عبقري بين التكنولوجيا الرقمية المخفية والمفاتيح التكتيكية (Tactile) التي تمنح استجابة ملموسة عند الضغط عليها.

مقصورة فيراري Luce وتصميم “البيكسلات الحية”

تعتمد مقصورة "Luce" على مفهوم يسمى "التكنولوجيا الصامتة"، حيث تختفي الشاشات خلف ألواح فاخرة من الكاربون فايبر أو الجلود، ولا تظهر إلا عند الحاجة إليها.

واستبدل آيف الشاشات الضخمة بنظام عرض رأسي (HUD) متطور يغطي الزجاج الأمامي بالكامل بتقنية الواقع المعزز، مع الحفاظ على "المانيتينو" (Manettino) الشهير على عجلة القيادة للتحكم في وضعيات الأداء.

هذا التصميم يضمن بقاء السائق مندمجًا تمامًا في تجربة القيادة، مع توفير كافة البيانات الضرورية بشكل رقمي غير مباشر لا يطغى على فخامة المواد المستخدمة.

بعيدًا عن التصميم، تأتي "فيراري Luce" بقدرات أداء مرعبة تليق بشعار الحصان الجامح، حيث تعتمد على نظام دفع رباعي مكون من 4 محركات كهربائية مستقلة ينتج قوة إجمالية تتجاوز 1000 حصان.

وبفضل تقنية البطاريات ذات الحالة الصلبة (Solid-State)، تستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2 ثانية، مع سرعة قصوى تتخطى 350 كم/ساعة.

كما تتميز السيارة بنظام صوتي اصطناعي "عاطفي" تم تطويره لمحاكاة نغمات محركات V12 التاريخية، لضمان عدم فقدان هوية فيراري الصوتية في العصر الكهربائي.

سعر فيراري Luce وموعد الإطلاق العالمي

من المتوقع أن يبدأ إنتاج "فيراري Luce" في أواخر عام 2026، على أن يتم تسليم النسخ الأولى للعملاء المختارين في بداية 2027.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن سعر السيارة سيبدأ من 540.000 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 27.000.000 جنيه مصري قبل الرسوم).

وتستهدف فيراري من هذا الطراز وضع معيار جديد للسيارات الخارقة الكهربائية، حيث تثبت أن المستقبل لا يعني بالضرورة تحويل السيارات إلى "هواتف ذكية كبيرة"، بل الحفاظ على جوهر المتعة الميكانيكية بأدوات كهربائية متطورة.