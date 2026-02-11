هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تحرك مسئولي النادي الأهلي لتعديل عقد اللاعب إمام عاشور.

وقال سيف زاهر خلال تصريحات تلفزيونية: «عقد إمام عاشور سيتعدل خلال آخر سنتين حتى لو لم يكن هناك تجديد أو تعديل»، موضحًا أن أرقام اللاعب تسويقيًا ستقارب أو ستفوق عقود زيزو وتريزيجيه.

وأضاف: «شركة الكرة بالنادي الأهلي أعطت وعدًا لإمام عاشور، في حالة عودته لمستواه ليكون أفضل لاعب في مصر، بأنه سيتم إرضاؤه ماديًا بما يتوافق مع مستواه بعد كأس العالم 2026».

وتابع: «شركة الكرة بالأهلي تدرس حاليًا الحصول على السوشيال ميديا الخاصة بإمام عاشور، لزيادة قيمته تسويقيًا».