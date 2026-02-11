شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من Mass General Brigham، المستشفى التابع لجامعة هارفارد، أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

وبحسب الدراسة، فإن تناول ما لا يقل عن كوبين من القهوة أو كوب إلى كوبين من الشاي يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 18%، مقارنة بمن لا يستهلكون الكافيين أو يستهلكونه بكميات قليلة.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية JAMA الطبية، على تحليل بيانات صحية لأكثر من 130 ألف أمريكي، تمت متابعتهم على مدار أكثر من 40 عامًا.

وشملت البيانات معدلات استهلاك الكافيين من مصادر مختلفة مثل القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، والشوكولاتة.

وخلال فترة المتابعة، أصيب 11,033 مشاركًا بالخرف، فيما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى مستويات من الكافيين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم.

القهوة والكافيين.. تأثير مباشر على صحة الدماغ

وأوضح الباحثون أن شاربي القهوة المحتوية على الكافيين سجلوا أيضًا: انخفاض خطر التدهور المعرفي بنسبة 20%، أداءً أفضل في اختبارات الوظائف الإدراكية، ومعدلات أقل لمشكلات الذاكرة المرتبطة بالعمر.

ويرجح العلماء أن الكافيين، إلى جانب مركبات طبيعية تُعرف باسم البوليفينولات الموجودة في القهوة والشاي، تلعب دورًا في:

ـ تقليل الالتهابات داخل الدماغ

ـ الحد من التلف الخلوي

ـ تقليل تراكم بروتينات الأميلويد بيتا السامة المرتبطة بمرض ألزهايمر

لا فائدة من القهوة منزوعة الكافيين

واللافت في نتائج الدراسة أن القهوة أو الشاي منزوعي الكافيين لم يُظهرا أي فوائد وقائية، ما يشير إلى أن الكافيين هو العامل الأساسي وراء هذه التأثيرات الإيجابية على صحة الدماغ.

الجرعة المثالية وفق الدراسة

وأكد الباحثون أن الفوائد كانت أكثر وضوحًا لدى من يستهلكون 2–3 أكواب من القهوة يوميًا، أو 1–2 كوب من الشاي بما يعادل نحو 300 ملغ من الكافيين يوميًا، وهي كمية تقل عن الحد الأقصى الذي توصي به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (400 ملغ يوميًا).

تحذيرات علمية رغم النتائج الإيجابية

ورغم النتائج المشجعة، أشار الباحثون، إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة أو الشاي باعتدال قد يتمتعون بأسلوب حياة صحي عمومًا، وهو ما قد يكون العامل الحقيقي وراء انخفاض خطر الخرف.