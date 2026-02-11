أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن

حذف البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي من حساب نائب الرئيس جيه دي فانس، يُخلّد ذكرى مجازر الأرمن باعتبارها "إبادة جماعية"، مُعللًا ذلك بأن الرسالة، التي تُناقض موقف تركيا الحليفة للولايات المتحدة، نُشرت عن طريق الخطأ.

زيارة دي فانس إلى أرمينيا

وزار فانس، الذي كان في زيارة استغرقت يومين إلى أرمينيا، نصب تسيتسيرناكابيرد التذكاري للإبادة الجماعية الأرمنية في العاصمة يريفان، خلال أول زيارة لنائب رئيس أمريكي إلى جمهورية جنوب القوقاز.

المنشور المحذوف

ووصف حساب فانس الرسمي على منصة إكس الزيارة بأنها تهدف إلى "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915"، ثم حذف المنشور. قال أحد مساعدي فانس، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الرسالة نُشرت عن طريق الخطأ من قِبل موظفين ليسوا ضمن الوفد المرافق.

وتُعدّ هذه الحادثة الثانية خلال أيام التي تحذف فيها إدارة ترامب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي أواخر الأسبوع الماضي، دافع البيت الأبيض عن منشور على حساب الرئيس دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، ثم حذفه، والذي تضمن تصويرًا عنصريًا للرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما على أنهما قردان.

وصرح ترامب لاحقًا للصحفيين بأنه لم يشاهد الفيديو كاملًا قبل أن ينشره أحد مساعدي البيت الأبيض على حسابه.