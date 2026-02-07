قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزارة العدل الأمريكية توجه لائحة اتهام إلى رجل هدد نائب ترامب بالقتل

هاجر رزق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين كبرى فيدرالية وجهت لائحة اتهام إلى رجل يبلغ من العمر 33 عاما من مدينة توليدو بولاية أوهايو حول تهديده بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة، و ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

ووقع التهديد بالقتل خلال زيارة لمنطقة شمال غرب أوهايو في يناير الماضي إضافة إلى اتهامه بحيازة وتوزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.


 

وذكرت الوزارة أن المتهم شانون ماثر يواجه تهمة توجيه تهديد بإنهاء حياة وإلحاق أذى جسدي بشخص يتولى منصبا رفيعا في خط خلافة الرئاسة، في انتهاك للقانون الفيدرالي.


 

ووفقا للائحة الاتهام صرح المتهم بنيته استخدام سلاح ناري آلي لقتل نائب الرئيس. وقد أُلقي القبض عليه من قبل عملاء جهاز الخدمة السرية الأمريكي في السادس من فبراير.


 

وأضافت وزارة العدل أن هيئة المحلفين وجهت إلى ماثر تهمة ثانية تتعلق باستلام وتوزيع صور تظهر قاصرين في أوضاع ذات طابع جنسي صريح، خلال الفترة الممتدة من أواخر ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.


 

وخلال التحقيق في التهديدات المزعومة عثر عملاء فيدراليون على عدة ملفات رقمية تحتوي على مواد اعتداء جنسي على أطفال بحوزة المتهم.


 

وقالت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي إن الوزارة تتعامل "بحزم كامل" مع التهديدات الموجهة ضد كبار المسؤولين، مؤكدة أن مرتكبي مثل هذه الجرائم سيخضعون للمساءلة القانونية. بدوره أشار نائب وزير العدل تود بلانش إلى أن القضية كشفت عن "جريمتين خطيرتين" تستدعيان ملاحقة قضائية صارمة.


 

من جانبه أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من أوهايو ديفيد إم تويبفر أن التهديدات العنيفة ضد نائب الرئيس أو أي مسؤول عام لن يجري التساهل معها، مشيدا بتعاون أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية في توقيف المتهم.


 

ومثل شانون ماثر أمام قاض فيدرالي في السادس من فبراير ولا يزال قيد الاحتجاز بانتظار جلسة للنظر في استمرار توقيفه المقررة في 11 فبراير. وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية بتهمة تهديد نائب الرئيس، إضافة إلى عقوبة قد تصل إلى 20 عاما سجنا في حال إدانته بتهم تتعلق بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وزارة العدل الأمريكية اتهام مدينة توليدو نائب رئيس الولايات المتحدة الفيدرالي

