مدبولي: قطاع الاتصالات داعم للتوظيف ومنصة لتعزيز ريادة مصر في اقتصاد المعرفة
الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة

إجازة
إجازة
عبد العزيز جمال

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أول أجازة رسمية مقبلة بعد إجازة 25 يناير وهي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ، وكذلك  قائمة الإجازات القادمة في 2026.

إجازة 25 يناير

قائمة الإجازات القادمة في 2026 بعد إجازة 25 يناير

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية، فإن أول إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة ثورة 25 يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تمتد من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعلنة، مع التأكيد أن الموعد النهائي يخضع لما تعلنه دار الإفتاء.
 

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وجاءت قائمة الإجازات القادمة في 2026 على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026

عيد شم النسيم

يوم الاثنين 13 أبريل 2026

عيد تحرير سيناء

يوم السبت 25 أبريل 2026

عيد العمال

يوم الجمعة 1 مايو 2026

وقفة عيد الأضحى المبارك

يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

عيد الأضحى المبارك

من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026

رأس السنة الهجرية

يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

ذكرى ثورة 30 يونيو

يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

ذكرى ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026

المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

موعد الإجازة القادمة رسميًا

وبحسب أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد الإجازة القادمة في 2026 سيكون مع حلول عيد الفطر المبارك، المقرر فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 22 مارس، مع إمكانية تغيير الموعد وفق الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.
 

إجازة نصف العام الدراسي

هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026؟

وبالرد على السؤال المتداول حول هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026، أوضحت أجندة العطلات الرسمية أنه لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهر فبراير، حيث يقتصر الأمر فقط على الإجازات الأسبوعية، والتي تكون يومي الجمعة والسبت في بعض القطاعات، ويوم الجمعة فقط في قطاعات أخرى

