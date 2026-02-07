سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 7-2-2026.. زيادة 8 دراهم

ارتفع سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية.

الذهب يصعد في الإمارات

وصعد سعر جرام الذهب في دولة الإمارات مقدار 8 دراهم إماراتية على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في الإمارات في آخر تحديث له نحو 531 درهما.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 598.25 درهم.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 554 درهما إماراتيا.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكبر تداولا نحو 531.25 درهم.



سعر عيار 18

بلغ عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 455.25 درهم.



سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 352.25 درهم.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 - الأدنى فئة- نحو 302 درهم.



سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.607 دراهم.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 4250 درهما.



سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4959 درهما.