تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يستهدف البنك المركزي المصري اعتباراً من غدٍ الأحد، تقليص مستهدفات بيع أذون وسندات خزانة ذات العائد الثابت بمعدل 28 مليار جنيه، بما يساوي 597.7 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي حددت بيع أذون في مزاد من المقرر تنظيمه صباح غدٍ بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه، وتساوي 1.6 مليار دولار؛ بهدف تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير، أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين، أولهما “أذون خزانة بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه” موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و أجل 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه، بتراجع مقداره 15 مليارا عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 132 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

