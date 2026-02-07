البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا

يستهدف البنك المركزي المصري اعتباراً من غدٍ الأحد، تقليص مستهدفات بيع أذون وسندات خزانة ذات العائد الثابت بمعدل 28 مليار جنيه، بما يساوي 597.7 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي حددت بيع أذون في مزاد من المقرر تنظيمه صباح غدٍ بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه، وتساوي 1.6 مليار دولار؛ بهدف تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير، أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين، أولهما “أذون خزانة بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه” موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و أجل 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه، بتراجع مقداره 15 مليارا عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 132 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.