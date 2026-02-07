قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاسكان يتابع مستجدات العمل بمشروعات سملا وعلم الروم ورأس الحكمة
ابنه اعتدى عليه بقوة.. رئيس الحراسة السابق يكشف عن فضيحة داخل بيت نتنياهو
تفاؤل حذر في المفاوضات الأمريكية-الإيرانية مع استمرار تمسك الطرفين بمواقعهما
بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس
وفاة الدكتور زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بطب الأزهر
دينار واحد.. زيادة أسبوعية في سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 7-2-2026
من داخل الجيم.. محمد صلاح في أحدث ظهور
الدوري الإسباني .. ليفاندوفسكي يفتتح التهديف لـ برشلونة أمام ريال مايوركا
أرسنال يتقدم بهدف على سندرلاند في الشوط الأول بالبريميرليج
البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سنهرب ونقتلكم .. حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء داعش
نصنع القادة.. جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
إيهاب عمر

اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح59.01 % لطلاب النظامي والمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية و74.46 %

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ونائل عبدالرحيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أهمية مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد خلال المراحل الدراسية المقبلة لتحقيق التفوق العلمي.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دورهم الفاعل في دعم أبنائهم وحرصهم على تعليمهم، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومشيرًا إلى الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 78120 طالبًا، حضر منهم 77885 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 46178 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 59.01 % من إجمالي الحاضرين، فيما بلغ عدد المتقدمين بنظام المنازل 924 طالبًا، حضر منهم 894 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 331 طالبًا بنسبة نجاح 34.79% وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين للإعدادية المهنية بلغ 10020 طالبًا، حضر منهم 9265 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 6939 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 74.86 %، كما أشار إلى أن نسبة النجاح بين الطلاب المكفوفين بلغت 82 %، وطلاب الصم وضعاف السمع 75 % .

وأكد وكيل الوزارة أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية تمهيدًا لإعلانها بجميع المدارس، وإتاحتها أمام الطلاب فور وصولها.

أسيوط الأول للشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ترشيحاتنا

هيونداي

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

يسرا ومحمد سامى ومها سليم

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

بالصور

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد