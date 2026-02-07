بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح59.01 % لطلاب النظامي والمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية و74.46 %

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ونائل عبدالرحيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أهمية مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد خلال المراحل الدراسية المقبلة لتحقيق التفوق العلمي.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دورهم الفاعل في دعم أبنائهم وحرصهم على تعليمهم، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومشيرًا إلى الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 78120 طالبًا، حضر منهم 77885 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 46178 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 59.01 % من إجمالي الحاضرين، فيما بلغ عدد المتقدمين بنظام المنازل 924 طالبًا، حضر منهم 894 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 331 طالبًا بنسبة نجاح 34.79% وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين للإعدادية المهنية بلغ 10020 طالبًا، حضر منهم 9265 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 6939 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 74.86 %، كما أشار إلى أن نسبة النجاح بين الطلاب المكفوفين بلغت 82 %، وطلاب الصم وضعاف السمع 75 % .

وأكد وكيل الوزارة أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية تمهيدًا لإعلانها بجميع المدارس، وإتاحتها أمام الطلاب فور وصولها.