أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟

يتصاعد الجدل حول إمكانية سحب استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026 من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد نشر تقارير صحفية تحدثت عن احتمال تفعيل بند تعاقدي غير منتشر على نطاق واسع قد يمنح الفيفا هذا الحق قبل انطلاق البطولة. 

تقترب استعدادات البطولة من الانتهاء في المدن الست عشرة المضيفة بشرق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن الأصوات المتزايدة من نواب برلمانيين وإعلاميين وجماهير تطالب بحرمان واشنطن من تنظيم النهائيات بسبب التطورات السياسية في البلاد أثارت تساؤلات حول مدى صحة هذه التقارير.

سحب استضافة كأس العالم!

من الناحية القانونية، تؤكد لوائح فيفا أن لديه صلاحية واسعة تتضمن إلغاء أو إعادة جدولة أو نقل مباراة واحدة أو أكثر، وقد تصل حتى إلى سحب استضافة البطولة بأكملها إذا رأى ذلك مناسبًا وفق تقديره. 

تشمل الأسباب التي قد تدفع الاتحاد لاتخاذ مثل هذا القرار ظروف القوة القاهرة، والمخاوف المتعلقة بالصحة، والسلامة، والأمن العامة. 

كما تُضاف الاعتبارات المتعلقة بـ الاستقرار السياسي والأمني للمضيف، إذ يشترط فيفا أن تكون هذه العوامل مؤمنة بشكل يضمن سلامة الجماهير والمنتخبات. 

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2026، ستنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا. 

ما مصير كأس العالم 2026؟

وفي حديث مع موقع سبورت بيبل، يرى أستاذ قانون الرياضة بجامعة ملبورن، جاك أندرسون، أن احتمال سحب الاستضافة من الولايات المتحدة “ممكَن نظريًا” لكنه غير مرجح في الواقع. 

وأوضح أندرسون أن فيفا يمتلك صلاحيات واسعة لإنهاء العقد من طرف واحد إذا كان هناك مبرر استثنائي، لكنه لفت إلى أن هذا القرار لن يُتخذ بسهولة لأنه يحمل تبعات سياسية واقتصادية ضخمة، خصوصًا وأن الولايات المتحدة تُعد أكبر اقتصاد في العالم. 

وأشار أندرسون إلى أن الحالات التي تنتهي فيها عقود الاستضافة عادةً ما ترتبط بعوامل مالية أو قضايا تتعلق بالبنية التحتية مثل عدم جاهزية الملاعب، وليس الاعتبارات السياسية فقط، مما يقلل من احتمالية تفعيل بند السحب في مثل هذه الظروف. 

حتى الآن لا توجد أي مؤشرات رسمية من فيفا تفيد بنية الاتحاد سحب تنظيم البطولة من الولايات المتحدة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي حول هذه الأنباء المنتشرة في الصحف ووسائل الإعلام. 

وبناءً على ذلك، فإن سيناريو سحب الاستضافة يُعد غير مرجح إلى حد كبير في ظل الثقل السياسي والاقتصادي الكبير للولايات المتحدة داخل منظومة الرياضة العالمية، إضافة إلى كونها المضيف الرئيسي للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك. 

