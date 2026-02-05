منتخب مصر للشابات بالزي التقليدى أمام بنين بتصفيات كأس العالم

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما وبنين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب بنين بالزي الأصفر الكامل.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصر غد الجمعة، بملعب الدفاع الجوي، على أن تقام مباراة العودة يوم 13 فبراير الحالي بدولة توجو، حيث لا يلعب منتخب بنين على أرضه.

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مراسم قرعة نهائيات أمم أفريقيا للسيدات 2026 على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للرجال، التي أقيمت في المغرب، بحضور أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.