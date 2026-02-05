قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
من برلين إلى أوروبا.. شراكات هولندية جديدة لدعم الصادرات الزراعية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

ما زالت أسعار الدواجن اليوم، الخميس 5 فبراير، تشهد ارتفاعها الأخير المفاجئ قبل أيام قليلة من موعد شهر رمضان، حيث ارتفع الطلب على شراء الفراخ بأنواعها في الأسواق، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار ليصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الآن للمستهلك إلى حوالي 110 جنيهات. 

 

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 91 جنيهًا في المزرعة، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل محال بيع الدواجن نحو 101 جنيه.


 

أسعار الفراخ الحمراء الساسو

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو فى أسواق الجملة حوالى 95 جنيهًا، فى حين وصل متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

ووصل سعر كيلو الدواجن فى المزارع إلى نحو 105 جنيهات، فيما سجل متوسط سعره للمستهلك قرابة 115 جنيها للكيلو.

سعر البانيه اليوم

سجل كيلو البانيه مستويات بين 200 و210 جنيهات، بينما استقر سعر الديك الرومي عند 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن

- تراوح سعر كيلو صدور الدجاج الطازجة اليوم من 150 إلى 230 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الدبابيس اليوم إلى 140 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو أوراك الدجاج اليوم في المحال التجارية 120 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه الطازج اليوم 200 و240 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم إلى 145 جنيها.

- سجل سعر كيلو الديك الرومى اليوم نحو 190 جنيها.

 

سعر كرتونة البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 125 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 120 جنيهًا.

- وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى نحو 130 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ البلدي اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية تبرز جهود السيسي وأردوغان لخفض التصعيد وبيان مجلس التعاون بالقاهرة

الصحف الكويتية تبرز جهود السيسي وأردوغان لخفض التصعيد وبيان مجلس التعاون بالقاهرة

سفيرة رومانيا بالقاهرة ل( أ ش أ ) : نشكر وزيري الثقافة المصري ونظيره الروماني على دعمهم للحوار الثقافي في معرض الكتاب

سفيرة رومانيا بالقاهرة : نشكر وزيري الثقافة المصري ونظيره الروماني على دعمهما للحوار الثقافي في معرض الكتاب

الأنبا نوفير - أسقف شبين القناطر

مؤتمر شبابي بكنائس وسط القاهرة يناقش تأثير السوشيال ميديا على الشباب

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد