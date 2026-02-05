الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

ما زالت أسعار الدواجن اليوم، الخميس 5 فبراير، تشهد ارتفاعها الأخير المفاجئ قبل أيام قليلة من موعد شهر رمضان، حيث ارتفع الطلب على شراء الفراخ بأنواعها في الأسواق، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار ليصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الآن للمستهلك إلى حوالي 110 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 91 جنيهًا في المزرعة، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل محال بيع الدواجن نحو 101 جنيه.





أسعار الفراخ الحمراء الساسو

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو فى أسواق الجملة حوالى 95 جنيهًا، فى حين وصل متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

ووصل سعر كيلو الدواجن فى المزارع إلى نحو 105 جنيهات، فيما سجل متوسط سعره للمستهلك قرابة 115 جنيها للكيلو.

سعر البانيه اليوم

سجل كيلو البانيه مستويات بين 200 و210 جنيهات، بينما استقر سعر الديك الرومي عند 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن

- تراوح سعر كيلو صدور الدجاج الطازجة اليوم من 150 إلى 230 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الدبابيس اليوم إلى 140 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو أوراك الدجاج اليوم في المحال التجارية 120 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه الطازج اليوم 200 و240 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم إلى 145 جنيها.

- سجل سعر كيلو الديك الرومى اليوم نحو 190 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 125 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 120 جنيهًا.

- وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى نحو 130 جنيهًا.