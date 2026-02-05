قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
حوادث

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 وقُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد)، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%،بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولي كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردي الفوانيس والياميش للمشاركة في المبادرة.

كما تم لأول مرة التوسع فى أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى (3125 فرعاً للسلاسل التجارية –172 شادرا رئيسياً وفرعياً – 107 قوافل متحركة – 877 فرعاً لمطاعم متنوعة – 416 فرعاً لمحال حلويات متنوعة)"بإجمالى 4697 منفذاً بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

