قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تنموية كبرى للدول العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المآسي الإنسانية التي تشهدها عدة دول عربية، وفي مقدمتها غزة والسودان واليمن والصومال، تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة منظومة العمل العربي المشترك على الاستجابة الفعالة لتحديات إنسانية وتنموية غير مسبوقة.

وأشار أبو الغيط، خلال افتتاح الدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن موضوعات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، جرى الإعداد لها من قبل المختصين، معربًا عن أمله في أن تخرج الاجتماعات بقرارات ترتقي إلى مستوى خطورة المرحلة.

وأكد الأمين العام، أن التجربة أثبتت أن التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتنموي هو الأسرع تأثيرًا والأكثر فاعلية بين مجالات العمل العربي المشترك، لما يحققه من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن العربي، مشددًا على أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وليس الاكتفاء بوضع الخطط والبرامج.

وتناول أبو الغيط التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد السياسات الحمائية وتراجع الثقة في العلاقات التجارية، معتبرًا أن المنطقة العربية تمتلك ميزة نسبية مهمة تتمثل في وحدة اللغة وتقارب الثقافة، بما يتيح فرصًا لتعزيز الاعتماد المتبادل بين الدول العربية.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تنموية كبرى للدول العربية، لكنه يطرح في الوقت ذاته تحديات مؤثرة، خاصة فيما يتعلق بأسواق العمل، داعيًا إلى تطوير آليات عربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحافظ على المصالح العربية.

كما جدد التأكيد على أهمية “الرؤية العربية 2045” باعتبارها إطارًا استراتيجيًا جامعًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز ركائز الأمن القومي العربي، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والاجتماعي والسيبراني.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية غزة السودان اليمن الصومال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

صورة أرشيفية

تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

صورة أرشيفية

تحرير 172مخالفة مرورية وغرامات لردع قائدي السيارات بالغربية

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد