يترقب المواطنون أسعار الذهب اليوم 5 فبراير2026 وسعر عيار 21 الآن خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب وتذبذبه ما بين صعود قوي وهبوط مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعر جرام 21 اليوم 6680 جنيه بعدما عاود الارتفاع مجددا.

ويستعرض موقع صدى البلد اسعار الذهب اليوم 5 فبراير2026 وسعر عيار 21 وسعر الجنيه الذهب..

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

و جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 6680 جنيه للشراء و 6631 جنيه للبيع.

أسعار الذهب الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية أمس الأربعاء 53000 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

الذهب عالمياً

بدأت أسعار الذهب في التراجع منذ يوم أمس، الأربعاء، تزامناً مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب في الآونة الأخيرة، وذلك وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتقييم التطورات الجيوسياسية بحثا عن مؤشرات جديدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4924.89 دولار للأونصة، وذلك بعد صعوده 3.1 % في وقت سابق من الجلسة.

وكانت ‌الأسعار ارتفعت 5. 9% يوم الثلاثاء الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أبريل 0.3 % إلى 4950.80 دولار.

ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد، كيفن وارش، باتجاه خفض معدلات الفائدة بالتزامن مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.