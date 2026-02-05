الذهب يواصل التحرك في الأسواق العربية: ارتفاع في السعودية واستقرار بالكويت

شهدت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية، اليوم، تحركات متباينة مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السعودية، في مقابل حالة من الاستقرار والثبات في السوق الكويتية، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لتطورات الأسعار العالمية وسعر الدولار .

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس:

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بمختلف الأعيرة، متأثرة بالتحركات العالمية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• عيار 24:

للبيع 598.60 ريال

للشراء 616.56 ريال

• عيار 21:

للبيع 523.78 ريال

للشراء 539.49 ريال

• عيار 18:

للبيع 448.95 ريال

للشراء 462.42 ريال

• عيار 14:

للبيع 299.30 ريال

للشراء 308.28 ريال

• الجنيه الذهب عيار 21:

للبيع 4,190 ريال

للشراء 4,315 ريال

• الأونصة:

للبيع 18,618 ريال

للشراء 19,177 ريال

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس:

على الجانب الآخر، سادت حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب بالكويت، دون تغييرات ملحوظة عن تعاملات الأمس، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• عيار 24: 48.825 دينار كويتي

• عيار 21: 42.725 دينار كويتي

• عيار 18: 36.625 دينار كويتي

• عيار 14: 28.475 دينار كويتي

• الأونصة: 1518.650 دينار كويتي

• الجنيه الذهب: 341.775 دينار كويت

ويعكس ارتفاع أسعار الذهب في السعودية تأثر السوق المحلي بالتغيرات العالمية، في حين يشير الاستقرار في الكويت إلى توازن نسبي في التداولات.

ويظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في المنطقة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية واستمرار حالة الترقب في الأسواق.