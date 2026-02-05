قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتهم أوروبا بإقصاء دورها في النووي.. وتحمل ألمانيا مسئولية التصعيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أثارت تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدلاً دبلوماسيًا واسعًا، بعد أن اتهم ما يعرف بـ«الترويكا الأوروبية» (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) بالإقدام على إقصاء دورها في مسار المفاوضات النووية مع إيران، وهو تحول وصفه بأنه جزء من اتجاه جديد يتجه نحو إعادة فرض العقوبات بدلًا من الدفع نحو حل سياسي حقيقي.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال عراقجي إن دول الترويكا الأوروبية «لم تعد تلعب دورًا فاعلاً في المفاوضات النووية»، مشيرًا إلى أن هذا التراجع سببه السياسات الألمانية الحالية، التي اعتبر أنها أدّت إلى تراجع الدور الأوروبي وإضعافه في المنظومة الدولية. 

وأضاف أن إيران كانت منذ البداية راغبة في علاقات متينة وبناءة مع ألمانيا، لكن سياسات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسبه، «مدعاة للأسف»، في إشارة إلى ما وصفه بتراجع القيادة الأوروبية في هذا الملف. 

 

من الوسيط الحاسم إلى السقوط الدبلوماسي

وقد لعبت دول الترويكا الأوروبية دورًا مركزيًا في الملف النووي الإيراني منذ السنوات الأولى للمفاوضات، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2015، الذي ضم كلا من إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، مع مشاركة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن مع التوترات المتصاعدة في السنوات الأخيرة، باتت أوروبا تواجه صعوبة في الحفاظ على دور الوسيط التقليدي، لا سيما مع تصاعد النزاع الإقليمي وتضارب المصالح بين واشنطن وطهران، ما أضعف فعالية الترويكا في توجيه دبلوماسيات الحلول الشاملة.

وترى طهران، وفقًا لتصريحات عراقجي، أن أوروبا لم تعد تملك نفس التأثير السابق، لا سيما في ظل التوجه نحو عودة فرض العقوبات الدولية عبر آلية «الزناد» التي تم تفعيلها مؤخرًا، وتهدد بعودة القيود الأممية على الاقتصاد الإيراني.

 

رفض إقصاء أوروبا.. وتصعيد العقوبات

ويتقاطع موقف عراقجي مع مخاوف إيرانية من أن إعادة فرض العقوبات أو استخدام آليات الضغط الدولية سيقوّض المسار التفاوضي ويزيد من حدة التوترات بدلًا من تهدئتها. 

فقد حذّر في تصريحات سابقة من أن توقيت تفعيل هذه الآليات يشكل «ضررًا لا يمكن إصلاحه» لصورة أوروبا الدولية، ويضعف أي أمل في التوصل إلى حلول دبلوماسية فعالة في المستقبل.

وفي وقت سابق، نفت إيران شمول مفاوضاتها مع أوروبا وأطراف الاتفاق النووي بشأن برامج الصواريخ الباليستية أو نشاط الجماعات المرتبطة بها في المنطقة، مؤكدة أن تركيزها ينحصر في البرنامج النووي والبنية التحتية السلمية للطاقة الذرية.

 

توتر دبلوماسي في وقت حرج

وتأتي تصريحات عراقجي بينما تستعد طهران للمشاركة في جولات جديدة من المحادثات بوساطة دول إقليمية مثل سلطنة عُمان وقطر، وسط توقعات بأن تكون هناك جولات تفاوضية إضافية خلال الأسابيع القادمة، في محاولة لإعادة إحياء الحوار المباشر بين إيران والولايات المتحدة حول القضية النووية.

وتبقى الصورة مطبوعة بقدر كبير من عدم اليقين، إذ تجمع الدبلوماسية الدولية بين جهود أوروبية حثيثة لإعادة تشغيل مسار الحوار، وبين تأكيدات طهران على رفض أي شروط تُفرض عليها تحت الضغط، لا سيما في ما يتعلق بالقيود على برنامجها النووي أو قدراتها الدفاعية. 

يشكل تقييم عراقجي المؤشر الأبرز على حالة من الاحتقان بين إيران وأوروبا بعد عقود من الشراكة الدبلوماسية التي ساعدت في توقيع الاتفاق النووي الأول، وقد يعكس أيضًا فشلًا في إعادة الثقة بين الطرفين وسط بيئة دولية مضطربة تتأرجح بين خيارات الحوار وتصعيد العقوبات.

وفي ظل استمرار التصعيد السياسي والعسكري في المنطقة، تبقى المحادثات النووية بين طهران وواشنطن—وبشروط إيرانية وأوروبية متفاوتة التأييد—في قلب المشهد الدولي، مع توقعات بأن يكون النجاح أو الفشل في هذا المسار ذا تأثير عميق على الاستقرار الإقليمي والعلاقات العابرة للقارات.

عراقجي عباس عراقجي إيران التروبيكا الأوروبية المفاوضات النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف عن تفاصيل رحيل عبدالقادر عن الأهلي وقيمة الصفقة

الزمالك

الزمالك راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

عدي الدباغ

نادي هلال القدس يشيد بأداء عدي الدباغ مع الزمالك

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد